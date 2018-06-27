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В Кении осужден торговец кошачьим мясом

Сегодня, 05:45

В Кении человек шесть лет ухитрялся торговать кошачьим мясом, пока не был уличен и осужден.

Теперь он пойман и заключен под стражу.

Джеймс Кимани признался, что в течение шести лет поставлял мясо кошек продавцам пирожков (в Кении популярны индийские жаренные во фритюре треугольные пирожки под названием самоса).

Кроме уличных торговцев, он продавал мясо также в отели. За это время он убил тысячи животных, продавая не только их мясо, но и шкурки. Живодер заработал за это время не менее полумиллиона кенийских шиллингов, что составляет почти пять тысяч долларов.

Ловил кошек Кимани на городской свалке. По его словам, он был очень горд собой, что нашел такую нишу на местном рынке.

Поймали его, когда прохожие заметили, как он разделывает убитых кошек. Возмущению местных жителей не было предела – ведь получается, что любая уличная еда могла быть из кошатины.

Хотя мужчина и заявлял, что не знал о незаконности убийства кошек и продажи их мяса, он приговорен к трем годам тюрьмы и выплате штрафа в 2,5 тысячи долларов.

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