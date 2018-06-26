Эксгибиционист пристает к детям на пляже в Кургане

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Как сообщили очевидцы полиции, многие видели странного мужчину рядом с детьми, но проигнорировали это.

На пляже «Бабьи пески» в Кургане взрослый мужчина–эксгибиционист пристает к детям. Две девушки, которые заметили извращенца, на вскидку в возрасте до 50-ти лет, что подходил к группам детей и «что-то делал руками в области ширинки», позвонили в полицию. Когда правоохранительные органы приехали – мужчина скрылся с места преступления, заподозрив что-то.

Как рассказала одна из девушек, это было вчера после обеда, 25 июня в районе трех часов. Неопрятный, пьяный мужчина подходил к детям, показывал им свой половой орган, ждал их реакции и шел к следующим. Дети в свою очередь все воспринимали несерьезно: смеялись или отворачивались.

Полиция приняла вызов и просит всех свидетелей, возможно, знакомых извращенца рассказать все в отделении по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 18/1. Также очевидцы могут поделиться информацией по телефонам: 8(3522) 23-88-13, 23-88-30.