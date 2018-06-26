«Избил и изнасиловал»: Житель Пермского края надругался над пожилой матерью

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Мужчина был изрядно пьян, когда у него возник умысел на совершение ужасного преступления.

Житель Пермского края обвиняется в преступлении против сексуальной свободы, совершённом в отношении собственной матери. По версии следствия, мужчина надругался над пожилой женщиной.

Инцидент произошёл в марте этого года. Обвиняемый находился дома по месту жительства и распивал спиртное. В доме он находился вместе с престарелой матерью. Дойдя до определённой «кондиции», мужчина решил удовлетворить свою половую страсть. Для этих целей он решил использовать родительницу. Мужчина начал склонять пенсионерку к сексуальной близости, а когда она принялась сопротивляться – избил её. После того, как женщину изнасиловал её собственный сын, она обратилась в полицию.

Правоохранители сразу же задержали злоумышленника и заключили его под стражу. В настоящее время собраны все доказательства по делу. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Удмуртии пьяный педофил изнасиловал 9-летнюю девочку-инвалида. Мужчина пришёл в гости к знакомой, после чего избил её и набросился на её малолетнюю дочь