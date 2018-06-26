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В Подмосковье байкеры разыскивают маньяка

Сегодня, 16:11

Преступник напал на молодую маму с коляской, избил её, попытался изнасиловать и сбежал. Сейчас женщина находится с тяжёлыми травмами в больнице, а помогать полиции в поисках нападающего решили местные волонтёры.

Сейчас в Подмосковье началась настоящая охота. Байкеры разыскивают маньяка не только пешком, но и на своих мотоциклах. Они решили помочь своему товарищу, на чью жену и ребёнка напал преступник. Он хотел изнасиловать женщину, а малыша похитить из коляски. Но в один момент он испугался и бросился в лес.

Байкеры вместе с полицейскими и волонтёрами обыскивают стройки, вагончики и бытовки. Они ездят по всей округе в поиске подозрительных смуглых личностей, именно таким и был маньяк. Подходящих под описание пострадавшей, байкеры фотографируют.

Дело в том, что на месте происшествия нашли лопату. Она, скорее всего, была принесена со стройки, который в округе множество. Сразу же после трагедии с молодой мамой от рук преступника пострадала местная велосипедистка.

Сейчас поиски всё ещё продолжаются, пока безрезультатно.

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