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Ирину Круг ограбили

Сегодня, 14:37

Воры пробрались в дом женщины, когда все спали. Информацию об этом официально подтвердила представитель артистки Анна Тимохина.

Как заявила Тимохина, когда комментировала ситуацию, Ирину Круг сейчас допрашивают правоохранители. Заявление она уже написала.

Артистку ограбили сегодня, 26 июня, ночью. В тот момент дома были все, но никто на шум не проснулся. Точная информация о сумме ущерба не известна. Сама Ирина просто рассказала своей помощнице, что в её дом приникли.

По словам Тимохиной, Ирина Круг сейчас на звонки не отвечает. Женщина артистке тоже не звонит, так как та сейчас проходит процесс дачи показаний.

Стоит отметить, что бывший супруг Ирины Михаил Круг погиб в 2002 году в такой же ситуации. К нему в дом ночью пробрались воры. В итоге, певец получил несколько огнестрельных ранений и не выжил.

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