VistaNews.ru


В Сети продаются базы данных российских паспортов для липовых кредитов

Сегодня, 13:59

Мошенники вовсю используют возможности, предоставляемые им информационными технологиями. Хакеры легко ломают базы, а потом торгуют полученной информацией.

 В Сети продаются базы данных российских паспортов. Злоумышленники используют их для получения липовых кредитов. По сути, любой желающий может купить их и оформить кредит на вас, забрав деньги себе.

Добропорядочные граждане даже не будут подозревать о мошенничестве очень продолжительное время. О том, что стали жертвой, они смогут узнать лишь при оформлении собственного кредита, либо при вылете из страны.

По сообщению ряда источников, в Сети имеется специальный чат, где размещаются отсканированные данные российских паспортов.

Мошенники получили доступ к деньгам и к возможности не возвращать их. Приставы станут отправлять запросы на адрес, указанный в договоре.

Непричастность к его подписанию, как говорят специалисты, доказать, конечно, можно. Но для этого потребуется время и немалые деньги.

Как бороться с этой напастью, пока не придумали.

При этом, владелец настоящего паспорта может проживать в одном городе, а кредит на липовый документ оформляться совершенно в другом.

Помимо того, мошенники могут пользоваться сразу двумя документами. С одного копируется фотография и ФИО. С другого - место проживания. 

Также в базе есть отметки, какими паспортами уже «пользовались», а какие – «чистые».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Хакеры собираются обокрасть пользователей площадки Airbnb

Росреестр обзавелся опасными клонами

Директор самарской фирмы оформляла кредиты на чужие паспорта

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рекомендуем