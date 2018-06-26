В Сети продаются базы данных российских паспортов для липовых кредитов

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Мошенники вовсю используют возможности, предоставляемые им информационными технологиями. Хакеры легко ломают базы, а потом торгуют полученной информацией.

В Сети продаются базы данных российских паспортов. Злоумышленники используют их для получения липовых кредитов. По сути, любой желающий может купить их и оформить кредит на вас, забрав деньги себе.

Добропорядочные граждане даже не будут подозревать о мошенничестве очень продолжительное время. О том, что стали жертвой, они смогут узнать лишь при оформлении собственного кредита, либо при вылете из страны.

По сообщению ряда источников, в Сети имеется специальный чат, где размещаются отсканированные данные российских паспортов.

Мошенники получили доступ к деньгам и к возможности не возвращать их. Приставы станут отправлять запросы на адрес, указанный в договоре.

Непричастность к его подписанию, как говорят специалисты, доказать, конечно, можно. Но для этого потребуется время и немалые деньги.

Как бороться с этой напастью, пока не придумали.

При этом, владелец настоящего паспорта может проживать в одном городе, а кредит на липовый документ оформляться совершенно в другом.

Помимо того, мошенники могут пользоваться сразу двумя документами. С одного копируется фотография и ФИО. С другого - место проживания.

Также в базе есть отметки, какими паспортами уже «пользовались», а какие – «чистые».