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В Москве женщину насиловали раскаленной вилкой, вымогая 25 млн руб

Сегодня, 12:09

Наводку сделала подруга 41-летней пострадавшей, проживающая в Новой Москве. Двое подозреваемых задержаны, они уже отбывали срок за нанесение вреда здоровью и похищение или повреждение документов.

В Москве 22 июня 41-летнюю женщину изнасиловали раскаленной вилкой, вымогая 25 миллионов рублей за якобы проданную недвижимость. В вымогательстве преступники использовали расческу, бутылку, также они совершили в отношении несчастной действия сексуального характера.

Следствие выяснило, что наводчиком стала подруга потерпевшей, к которой последняя и приехала погостить на несколько дней. В момент издевательств женщина писала сообщения матери, чтобы та выслала 50 тысяч рублей и дочь отпустят. Семья одолжила деньги, причем они живут бедно и имеют долги, но жертву насилия так и не выпустили. У гражданки зафиксировали тяжелые разрывы внутренних органов, она находится в больнице. Обидчики задержаны, а подруга была допрошена, но пока отпущена.

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