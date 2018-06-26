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Прокуратура проверит экстремистское видео с призывами наказать художника Лопатина

Сегодня, 11:32

В ролике человек в одежде христианского церковного служителя заявляет, что с мужчиной нужно расправится из-за его карикатур на Николая II и депутата Поклонскую.

По словам Ларисы Шуниной, которая занимает должность старшого помощника прокурора Камчатского края по работе со СМИ, уже подготовлена резолюция с подписью краевого прокурора. Также прокуратура в соответствии с поручением проверит указанное экстремистское христианское видео. Примечательно, что принимать подобные меры может Роскомнадзор, поэтому прокуратура направит в ведомство соответствующее обращение о ролике с призывами наказать художника Лопатина.

Стоит отметить, что ещё в декабре 2017 года камчатские полицейские отправили работы Лопатина на экспертизу для проверки наличия факта оскорбления чувств верующих. Поклонская конечно же стала просить СКР возбудить против художника уголовное дело, но ей отказали. После этого скандальный депутат стала требовать от Роскомнадзора удалить из Сети карикатуры, хотя не понятно, как это можно сделать.

Сам же Лопатин отправился во Францию и попросил политическое убежище. Он опасается уголовного преследования в РФ.

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