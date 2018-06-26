«Пьянству-бой»: Омич посадил на цепь брата-алкоголика

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Он пошёл в полицию и написал на родственника заявление. Теперь последнему грозит до двух лет тюрьмы.

В середине мая под Омском, в селе Белосток Одесского района, 54-летний омич обратился к правоохранителям. Он написал заявление на своего брата о том, что тот посадил его на цепь, как собаку, и продержал так почти сутки.

Правоохранителям во время проверки удалось установить, что данный случай действительно произошёл. При осмотре дома подозреваемого в одной из комнат была найдена цепь. Однако мужчина пояснил, что он не хотел издеваться над братом.

По словам обвиняемого, он приковал брата-алкоголика на цепь из-за того, что тот в запое. Мужчина всё выносит из дома и продаёт, а на полученные деньги покупает большое количество алкоголя.

Несмотря на, казалось бы, благие намерения, действия подобного характера нарушают закон. В результате, в отношении 66-летнего мужчины, который объявил пьянству-бой, было возбуждено уголовное дело.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.