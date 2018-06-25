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Пьяный житель Карелии убил свою мать

Вчера, 22:00

Трагедия произошла еще в апреле. Мужчина поссорился со своей матерью, из-за чего избил ее до смерти.

Пьяный житель Карелии весной текущего года убил свою мать. Следствие заявило, что 36-летний мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина находился дома, а вскоре у него возник бытовой конфликт с матерью.

Преступник не сумел сдержать гнев, набросился на собственную мать, избив ее кулаками. От тяжких телесных повреждений женщина скончалась. На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов и арестовали убийцу.

Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы.

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