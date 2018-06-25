Под Брянском мужчина забил приятеля до смерти из-за водки

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Гостю не понравилось, что хозяин дома распивал спиртное, лёжа на кровати.

Под Брянском расследуют жестокое убийство местного жителя. Трагедия произошла в деревне Казиловка Погарского района вечером 19 июня. По версии следствия, мужчина забил до смерти своего знакомого. Ранее судимый 34-летний сельчанин пришёл в гости к потерпевшему. Приятели принялись совместно распивать спиртное. В определённый момент между ними возникла ссора. Гостю не понравилось поведение хозяина дома. По словам самого обвиняемого, он возмутился тем, что собутыльник употребляет алкоголь, лёжа на кровати. Мужчину не смутил тот факт, что он находится в гостях, он принялся избивать свою жертву. От полученных травм пострадавший скончался на следующий день. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сейчас она находится под стражей. В содеянном он сознался и начал сотрудничать со следствием.

Ранее мы писали, что камешковец убил сожителя дочери. Мужчина на почве личной неприязни, будучи пьяным, зарезал молодого парня.