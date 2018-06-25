В Омске двое подростков могут сесть на 10 лет за нападение с перцовым баллончиком на ребенка

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Юноши 17 и 14 лет набросились в городском парке культуры на 12-летнего школьника, брызнули ему в глаза химическим веществом, украли велосипед и бросились в бега. Преследование подозреваемых вышло непродолжительным.

Причина, по которой двое подростков совершили налет на ребенка, не установлена. Скорее всего, это обычные хулиганские побуждения с трагическими последствиями. Брызнув перцовым баллончиком в глаза 12-летнему школьнику, юные подозреваемые угнали велосипед. Побег предполагаемых злоумышленников с места преступления оказался непродолжительным. Подоспевшие на помощь стражи порядка оперативно выполнили свой долг.

Теперь подростки 17 и 14 лет могут «загреметь» на 10 годиков в тюрьму за жесткое нападение на ребенка с применением перцового баллончика.