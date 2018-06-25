В Москве аргументом против фейсконтроля стал нож

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Местом инцидента стал караоке-клуб «312». Там в него попытались любым способом попасть трое «спортсменов».

Требования фейсконтроля в Москве они пройти не смогли. Тогда их аргументом против охранника стал нож.

Тот, выполняя свои обязанности, едва не погиб. Известно, что вызов из клуба поступил в полночь.

Согласно поступившей информации, в «312» попытались пройти трое молодых людей с азиатской внешностью. Все они были в тёмных спортивных костюмах и кепках. Требованиям фейсконтроля это, явно, не соответствовало.

После того, как «спортсмены» получили отказ, они раздосадовались для аргументов против придирчивой охраны решили использовать ножи.

Завязалась нешуточная драка. Охрана вышла победительницей, «спортсмены» спешно ретировались.

Однако один из охранников получил серьёзное ранение. Мужчине, которому 22 года, нож вонзился в живот и повредил печень.

Злоумышленники объявлены в розыск.