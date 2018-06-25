На Ставрополье женщина скончалась после «пластики» груди

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Одно – увеличила, другое – насовсем сократила. Слабый пол с развитием хирургии получил дополнительные возможности для увеличения привлекательности.

Однако, если в древности придание яркости губам с помощью солёного огурца было совсем безвредным, сейчас – иначе. На Ставрополье женщина скончалась после «пластики» своей груди.

Сообщение сделано пресс-службой регионального СК. Согласно предоставленной информации, врач-гинеколог, проживавшая в Железноводске, решилась на операцию в возрасте 44 года.

Видимо, та прошла неудачно. Операция производилась в Железноводске, по месту её проживания. Смерти предшествовала двухмесячная кома. После того, как пациентка в неё впала, её доставили в Пятигорск.

Однако и «региональные» врачи не смогли ничем помочь. Из комы женщина на Ставрополье так и не вышла.

Данным фактом уже заинтересовались следователи, возбудившие уголовное дело. Сейчас им предстоит установить, что привело к смерти.

Врачи, делавшие операцию, сообщают, что она прошла нормально. Пациентка быстро пришла в себя и стала активно общаться.

Однако, через несколько часов после этого медперсонал заметил, что у женщины пропало дыхание. К жизни её вернуть уже не удалось.