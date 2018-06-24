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В Башкирии 30-летний мужчина насиловал 13-летнюю девочку на глазах матери и обещал жениться

Сегодня, 21:55

Педофил делал это на глазах у матери девочки, однако никто не заступался за ребенка.

Мужчина тридцати лет и 33-летняя собутыльница-мать, которые проживают в Башкирии, вели недопустимый и разгульный образ жизни. При этом у женщины есть дочь.

Именно на 13-летней девочке хотел жениться педофил, который сперва совращал и наносил телесные повреждения, подростку, а потом отправился в ЗАГС, чтобы получить разрешение на свадьбу с ребенком. Там ему, естественно, отказали и задержали. Суд признал его виновным, но вместо отбывания наказания за решеткой, он получил 3 года условно.

Инцидент произошел в Учалинском районе Башкирии, где местные знали обо всем, но не пытались помочь девочке. Сейчас ребенок в больнице. 

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