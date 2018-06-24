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В Магнитогорске мастер по найму забил молотком дочь клиентов

Сегодня, 17:01

Следователи не исключают, что 15-летняя погибшая стала жертвой сексуальных домогательств со стороны рабочего.

Жестокое преступление имело место 22 июня в Магнитогорске на улице 50 лет Магнитки. Семья пострадавшей девочки незадолго до происшествия приобрела квартиру в данном доме, и для проведения ремонта наняли рабочего. В первый же рабочий день 27-летний мастер по найму начал названивать хозяину жилья с просьбой помочь перенести в квартиру стройматериалы. Однако супруги в виду сильной занятости на работе отправили ему в помощь свою 15-летнюю дочку.

После нескольких часов работы в 13:30 рабочий позвонил к соседям и сообщил, что отлучился в магазин, а вернувшись наткнулся на труп дочки клиентов. Соседи тут же вызвали полицейских, которые после осмотра места преступления обнаружили достаточно улик, указывающих на вину рабочего, и сразу задержали мужчину. На все вопросы он отказался отвечать. Правоохранители предполагают, что мужчина забил молотком девятиклассницу на сексуальной почве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "убийство", расследование продолжается. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска отправил рабочего под стражу на два месяца.

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