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В Иркутске неизвестный пытался поджечь яхту экс-губернатора

Сегодня, 14:14

От данного инцидента чуть не пострадал бывший губернатор области Сергей Ерощенко. Событие произошло в микрорайоне Солнечный 23 июня.

На территории яхт-клуба, который находится на проспекте Жукова, произошло событие, которое могло «дорого» обойтись владельцу плавательного средства. Речь идет о неизвестном злоумышленнике, который пытался поджечь яхту экс-губернатора Сергея Ерощенко. Преступник смастерил несколько бутылок с «коктейлем Молотова», но, к счастью, ни разу так и не попал в цель.

Это событие не прошло мимо правоохранительных органов, факт попытки поджога зарегистрировали. Теперь полиции остается провести расследование и найти виновного.

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