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В Воронеже в водохранилище найден труп новорожденного

Сегодня, 10:35

По информации правоохранителей, тело обнаруженного вчера утром мертвого малыша было обмотано пуповиной, а на побережье обнаружены кровавые следы и остатки последа.

В Воронеже 23 июня близ 75-го жилого дома на улице МОПРа в водохранилище найден труп новорожденного малыша. Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по факте убийства новорожденного ребенка матерью, и сейчас разыскивают жестокую преступницу.

Следователи призывают местных жителей не оставаться в стороне и сообщить о знакомых им женщинах, которые находились в интересном положении, а после 22-23 июня признаки беременности у них пропали и сведений о родоразрешении и ребенке нет.

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