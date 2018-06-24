Во Львове злоумышленники в масках напали на лагерь цыган

Сегодня, 10:15

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили об одном погибшем и четверых пострадавших в результате потасовки на окраине города.

В сообществе управления Нацполиции по Львовской области в Facebook написали о нападении на лагерь цыган в лесу на окраине города. Вчера вечером злоумышленники в масках по неустановленным причинам проникли в обитель граждан ромской национальности во Львове и устроили там потасовку, результатом которой стала гибель одного человека, еще четверо цыган были травмированы.

Прибывшие правоохранители задержали семерых злоумышленников. На данный момент правоохранители разбираются во всех деталях происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.