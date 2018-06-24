VistaNews.ru


Во Львове злоумышленники в масках напали на лагерь цыган

Сегодня, 10:15

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили об одном погибшем и четверых пострадавших в результате потасовки на окраине города.

 В сообществе управления Нацполиции по Львовской области в Facebook написали о нападении на лагерь цыган в лесу на окраине города. Вчера вечером злоумышленники в масках по неустановленным причинам проникли в обитель граждан ромской национальности во Львове и устроили там потасовку, результатом которой стала гибель одного человека, еще четверо цыган были травмированы.

Прибывшие правоохранители задержали семерых злоумышленников. На данный момент правоохранители разбираются во всех деталях происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Цыган ударил жителя Пензы клюшкой и плеснул в лицо горячим чаем

Во Львове неизвестные подожгли отделение «Сбербанка»

В Архангельске живодёры держали раненую лису на цепи

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем