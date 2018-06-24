Стрельба в киевском ресторане унесла жизнь одного человека

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На Оболони в Киеве владелец заведения общественного питания стрелял в трех мужчин. Двоих злоумышленник ранил, а третьего спасти не удалось.

Владельцу киевского ресторана 60 лет. Пострадавшая компания мужчин была посетителями данного заведения, которая завела разговор с хозяином заведения. Между ними возник конфликт, после чего по инициативе хозяина ресторана началась стрельба, которая и унесла жизнь одного человека. Полиции задержанный объяснил, что мужчины оскорбили его в присутствии дочери, которая является сотрудницей ресторана.

Это не первый случай бесправного пользования оружия в Киеве. В соцсетях пишут, что это связано с легкодоступностью оружия, которое есть практически у каждого 4-го жителя столицы Украины. Из-за этого в городе участились налеты и нападения.