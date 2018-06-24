VistaNews.ru


Стрельба в киевском ресторане унесла жизнь одного человека

Сегодня, 09:46

На Оболони в Киеве владелец заведения общественного питания стрелял в трех мужчин. Двоих злоумышленник ранил, а третьего спасти не удалось.

Владельцу киевского ресторана 60 лет. Пострадавшая компания мужчин была посетителями данного заведения, которая завела разговор с хозяином заведения. Между ними возник конфликт, после чего по инициативе хозяина ресторана началась стрельба, которая и унесла жизнь одного человека. Полиции задержанный объяснил, что мужчины оскорбили его в присутствии дочери, которая является сотрудницей ресторана.

Это не первый случай бесправного пользования оружия в Киеве. В соцсетях пишут, что это связано с легкодоступностью оружия, которое есть практически у каждого 4-го жителя столицы Украины. Из-за этого в городе участились налеты и нападения.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пресс-секретаря США с семьей «вышвырнули» из ресторана

При загадочных обстоятельствах в ресторане Омска умер москвич

Москвичка требует от McDonald's полмиллиона рублей за перелом и ушиб

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем