В Киеве обстреляли микроавтобус неизвестные мужчины

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Открыли огонь по машине возле станции метро «Теремки».

Неизвестные вооруженные мужчины обстреляли микроавтобус модели Mercedes Sprinter в Киеве. Как стало известно, что в инциденте замешаны нелегальные перевозчики. После открытого огня злоумышленники скрылись на машине модели Audi 6 в сторону Одессы.

Сейчас полиция выясняет все подробности обстрела. О пострадавших информации нет.

В начале мая этого года в Киеве уже обстреливали машину. Тогда было авто одного бизнесмена, нападение на которого расценивается, как предупреждение от конкурентов.