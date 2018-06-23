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Ганстера, которого ищет Интерпол, подвела любовь к футболу

Сегодня, 20:32

Мужчина по поддельным документам прибыл на матч своей сборной Бразилии. Где его и поймали правоохранительные органы.

Ганстера Родриго Динарди Висентини из Бразилии, которого ищет Интерпол с 2017 года, подвела сильная любовь к футболу. Мужчина является налетчиком из банды, которая совершала нападения на отделения почты. Главной в банде была 31-летняя девушка Жаклин да Луз. На его счету и этой банды более, чем 10 ограблений.

Прибыл Родриго из Лондона с итальянскими документами. Теперь же его ждет сначала время в изоляторе Питера, а позже депортируют в Бразилию.

Как сообщается, мужчине угрожает 50 лет тюрьмы. В тот день, когда мужчине все-таки дали досмотреть матч, 22 июня, сборная Бразилии выиграла команду Коста-Рики со счетом 2 – 0.

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