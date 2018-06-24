70-летняя бабушка собрала банду и ограбила деревенский банк

Сегодня, 04:15

Женщина планировала подарить внучке квартиру на свадьбу, а денег на эти цели у нее не хватало. После этого у пенсионерки и созрел коварный план, в который входили еще двое соучастников – внук подруги и бывшая коллега.

Как сообщили правоохранители, 70-летняя бабушка собрала собственную банду и ограбила деревенский банк. Помогали ей в этом еще двое – коллега работала кассиром в том самом финансовом учреждении, а внук подруги выступал в роли грабителя в капюшоне. План пенсионерки вроде бы сработал, только парень после выхода на улицу снял экипировку, и его узнали соседи – в деревне живет всего 950 человек.

После задержания грабителя полиция вышла и на остальных участников криминальной операции. Украденные 530 тысяч рублей бабушке придется вернуть, а квартиру внучке подарить она все же не сможет. Более того, «банде» грозит 7 лет лишения свободы за такое преступление, однако сейчас правонарушители находятся под подпиской.