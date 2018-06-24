VistaNews.ru


70-летняя бабушка собрала банду и ограбила деревенский банк

Сегодня, 04:15

Женщина планировала подарить внучке квартиру на свадьбу, а денег на эти цели у нее не хватало. После этого у пенсионерки и созрел коварный план, в который входили еще двое соучастников – внук подруги и бывшая коллега.

Как сообщили правоохранители, 70-летняя бабушка собрала собственную банду и ограбила деревенский банк. Помогали ей в этом еще двое – коллега работала кассиром в том самом финансовом учреждении, а внук подруги выступал в роли грабителя в капюшоне. План пенсионерки вроде бы сработал, только парень после выхода на улицу снял экипировку, и его узнали соседи – в деревне живет всего 950 человек.

После задержания грабителя полиция вышла и на остальных участников криминальной операции. Украденные 530 тысяч рублей бабушке придется вернуть, а квартиру внучке подарить она все же не сможет. Более того, «банде» грозит 7 лет лишения свободы за такое преступление, однако сейчас правонарушители находятся под подпиской.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Во Владивостоке 91-летняя бабушка пожаловалась полиции на обидные песни

В Алтайском крае насмерть замёрзла бабушка с внуком

Под Оренбургом 31-летняя женщина выпала с балкона 3-го этажа

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем