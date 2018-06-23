VistaNews.ru


В Петербурге неизвестный ограбил полицейскую машину

Сегодня, 17:34

Мужчина вытащил рацию и забрал её домой. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что на перекрёстке улицы Рубинштейна и Графского переулка в Петербурге неизвестный мужчина ограбил полицейскую машину. Случилось это вчера, 22 июня, в районе 04:00.

В результате розыскных мероприятий был задержан 29-летний подозреваемый. Он рассказал, что вытащил рацию без задней крышки и батареи прямо на проезжей части. По словам задержанного, он отнёс её домой.

Остаётся непонятным, где в этот момент были полицейские и почему подозреваемый спокойно ушёл домой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Петербурге неизвестный обстрелял полицейскую машину

В Выборге кавалер ограбил свою возлюбленную, провожая ее домой

В Петербурге педофил изнасиловал 5-летнюю дочь знакомого

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Рекомендуем