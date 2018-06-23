В Петербурге неизвестный ограбил полицейскую машину

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Мужчина вытащил рацию и забрал её домой. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что на перекрёстке улицы Рубинштейна и Графского переулка в Петербурге неизвестный мужчина ограбил полицейскую машину. Случилось это вчера, 22 июня, в районе 04:00.

В результате розыскных мероприятий был задержан 29-летний подозреваемый. Он рассказал, что вытащил рацию без задней крышки и батареи прямо на проезжей части. По словам задержанного, он отнёс её домой.

Остаётся непонятным, где в этот момент были полицейские и почему подозреваемый спокойно ушёл домой.