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Дипломат из Ватикана осужден за распространение детской порнографии

Сегодня, 16:47

Папский нунций из страны-города, которого направили на работу в Вашингтон, был депортирован теми властями из-за неподобающего поведения.

Монсеньор Карло Альберто Капелла осужден за распространение и хранение детской порнографии. На суде дипломат из Ватикана держался достойно и не отрицал своей вины. Он объясняет свое поведение тем, что из-за перевода его в США он почувствовал некий «душевный конфликт», что и дало такие сбои в его психике.

Первый суд состоялся в пятницу, 22 июня, а в субботу уже вынесли окончательный вердикт. Хоть и хотели посадить на 5 лет и 9 месяцев колонии, однако в окончании вышло 5 лет тюрьмы. Штраф также уменьшился в два раза, вместо предлагаемых десяти тысяч евро получилось пять.

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