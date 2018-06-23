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В Новосибирске мужчина смог спасти друга после ножевых ударов

Сегодня, 16:08

Советская Родина умела учить, тем более своих защитников. Офицеры считали своих подчинённых «военным имуществом», которое нужно уметь спасать.

В Новосибирске мужчина смог спасти друга после получения им нескольких ножевых ранений. Посетители Сети полагают, наверное – он был военным.

В Новосибирске – очередной бытовое преступление. Его возлюбленная, к чему-то приревновав, направилась на мужчину с ножом. Она нанесла ему несколько ударов, один из которых пронзил сонную артерию.

Мужчина в Новосибирске остался жив лишь благодаря тому, что до приезда скорой, глубокую рану в районе его сонной артерии затыкал своим пальцем его друг. Посетители Сети уже предполагают, наверное, он был – военный.

Фактом является попытка убийства. Сообщением об этом предоставлено Николаем Папантонопуло, являющимся в Железнодорожном районе Новосибирска заместителем прокурора.

Согласно предоставленной информации, преступление случилось на улице Железнодорожная. Там проживала обвиняемая с другом, её племянник и ещё двое мужчин, одним из которых был хозяин.

Преступлению предшествовала выпивка. Женщина приревновала сожителя к знакомой и взялась за нож. Она нанесла ему несколько проникающих ранений. Пострадавшему помог племянник подозреваемой. Он зажал сонную артерию и удерживал её в такой позиции, пока не прибыли медики. Мужчина – выжил.

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