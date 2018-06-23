В Сургуте женщина погибла от упавшего на неё телевизора в клубе

Сегодня, 13:45

Женщина отмечала свой День рождение, ей исполнилось 36 лет. На празднике было много гостей. Все веселились, пока не случилась трагедия.

И того, в ночь на 23 июня в гостинице «Медвежий Угол» в клубе «Gallery Club», который располагается на улице Крылова в Сургуте, женщина отмечала свой День рождения. В один момент на виновницу торжества упал телевизор.

На место происшествия сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали открытую черепно-мозговую травму и клиническую смерть потерпевшей. Медики постарались реанимировать пострадавшую, но все их попытки оказались тщетными.

Как рассказали правоохранители, женщина погибла именно из-за упавшего на неё телевизора. Поэтому по факту данного происшествия сотрудниками местного СК было решено провести проверку. Это необходимо, чтобы найти виновника, который неправильно установил большой плазменный телевизор.