В бакинской церкви мать стала свидетелем растления дочери священниками

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Заявление подали с опозданием, поскольку запуганная девочка боится расплаты за «тайну».

В бакинской церкви полиция проводит расследование. Причиной стало заявление матери, которая стала свидетелем растления дочери священниками. Женщина рассказала, что во время молитвы увидела, как ее маленькую дочь двое батюшек завели в подсобку. Что там произошло, перепуганный ребенок смог рассказать спустя 4 месяца. Мать надеется, что виновников искалечивших ее несовершеннолетнюю дочку найдут и посадят.

В Бакинской епархии Русской православной церкви назревает скандал, напомнивший тот, что несколько лет назад разгорелся вокруг сексуальных домогательств в католических церквях Европы и США. Сейчас проводится экспертиза, которая определит состояние ребенка и будет дано заключение.