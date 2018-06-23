В Подмосковье судебного пристава судят за махинации с алиментами

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Желая помочь другу, женщина предоставила ложную информацию, что позже смогла выявить его бывшая супруга.

Житель Подмосковья был должен своей жене за 7-леттнего ребёнка. Судебный пристав Елена, узнав об этом деле, решила помочь с продажей автокрана для покрытия суммы. Однако в итоге транспорт продали, как металлолом, из-за возгорания на нём. Бывшей жене выплатили 30 тысяч рублей в качестве алиментов, но быстро обнаружилось, что её обманули.

Оказалось, что сгоревший автокран всё-таки функционирует, и отец её ребёнка продолжает там работать. Кроме того, просмотрев старые снимки, женщина обнаружила, что судебный пристав Елена и её муж достаточно давно знакомы. На основании всего этого она сообщила о махинациях. Судебный пристав уволена, и её начали судить за то, что она превысила служебные полномочия.