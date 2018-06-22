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Полиция Ростова не собирается задерживать злоумышленников, которые чуть не убили мужчину

Сегодня, 21:37

Инженер, приехавший в Ростовскую область по делам, в первый же день угодил в больницу. Все из-за обычного замечания нетрезвым боксерам.

В начале этой недели, 19 июня, мужчина прибыл из Москвы в воинскую часть по работе. Остановился в гостинице «Дом туриста», возле которой все и произошло.

 

Инженер сделал замечание двум крепким парням в нетрезвом состоянии из-за огромного шума, который доставлял людям дискомфорт. После неудачного разговора один из этих двух, Данил, начал бить того по лицу, сломав нос, а позже ударил куском асфальта по голове. А дальше бил его всем, что попадалось, бил ногами. Хотели заставить ходить его по стеклу. Все было запечатлено на камеру.

Когда полуживой верн6улся в гостиницу, работники тут же вызвали машину скорой помощи и полицию. Однако та даже не спешила задерживать двух злоумышленников, которые чуть не убили мужчину. Через три дня все-таки задержали их, но полиция их отпустила вновь, объясняя тем, что их это не касается.

Инженер находится в больнице, вовсе в плохом состоянии, который на грани с комой. Однако это не помешало только что отпущенным боксерам проведать парня в больнице, припугнуть его и «приложить» по голове.

Гость со столицы планирует обратиться в Следственный комитет. Пока что получается, что полиция Ростова не собирается задерживать злоумышленников, которые чуть не убили мужчину.

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