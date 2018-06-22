СК инициировал проверку по факту крушения вертолета Ми-2 в ХМАО

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Пилот воздушного транспорта погиб на месте вследствие зажатия его тела в кабине после падения. Сообщается, что на борту может находиться пассажир, которого пытаются спасти из болота сотрудники МЧС по округу.

СК инициировал проверку по факту крушения вертолета Ми-2, который рухнул накануне в ХМАО. Специалисты Уральского СУ уже отправились на место трагедии, а вместе с ними туда прибыли спасатели. Предварительно известно, что на борту упавшего вертолета находится как минимум один пассажир, которому удалось выжить, но специалисты еще не добрались до потерпевшего.

Причины падения вертолета, допустившего жесткую посадку, который совершал облет нефтепровода в болотистой местности, пока устанавливаются. Другие обстоятельства произошедшего также уточняются сотрудниками СК, которые оказались на месте аварии оперативно.