«Решил воспитать»: В Норильске отец жестоко избил 12-летнюю дочь

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Мужчина настолько сильно бил ребёнка, что сломал ему руку.

Представители пресс-службы прокуратуры Красноярского края рассказали, что отец жестко избил свою 12-летнюю дочь за обычный проступок, какой именно, не уточняется. Мужчина решил «воспитать» дочь и сломал ей левую плечевую кость. Кроме того, врачи диагностировали девочке ушибы мягких тканей головы.

В рамках проверки правоохранители возбудили в Норильске уголовное дело. Теперь горе-отцу грозит тюремный срок до трёх лет. Сейчас следователи занимаются выяснение всех обстоятельств случившегося.