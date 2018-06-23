Болельщик из Туниса пожаловался на проститутку

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Футбольный болельщик, приехавший в Москву из Туниса, пожаловался в московскую полицию на проститутку, которая взяла с него деньги, но не предоставила интимных услуг.

Он рассказал, что девушка взяла с него 350 евро, но так как у нее не было документов, в гостиницу ее не пустили. Деньги пострадавшему она не вернула, сказала, что сразу же отдала их своему «работодателю».

Полиция Москвы проводит проверку фактов.

Строгие нравы арабских стран, в том числе и Туниса, толкают любвеобильных арабских мачо на секс-туры. И нынешний фигурант решил совместить поездку на ЧМ-2018 с секс-услугами.