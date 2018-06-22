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В Сочи отец назвал дочь смертницей, чтобы скорее её найти

Сегодня, 18:28

На самом деле девчонка просто сбежала из дома, а отец настолько испугался, что не успел придумать ничего лучше.

Житель Сочи соврал полиции, что его дочь смертница, чтобы её быстрее нашли. 67-летний дед позвонил в полицию и сказал, что его 20-летняя дочь куда-то ушла. И все бы ничего, но с собой у нее было три огромных пакета, горящий взгляд, мутный ум и вообще похоже, что она готовит теракт.

Очевидно, что все тут же поднялись на уши, отправились срочно искать террористку и быстро выяснили, что пенсионер им наврал ради собственного удовлетворения. Девушка просто ушла из дома. В итоге пенсионера задержали и возбудили уголовное дело.

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