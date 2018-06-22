В Новосибирске врач оставила в теле пациентки трубку

В Новосибирске местная жительница Наталья Белоглазова обратилась с жалобой, обвинив в халатности Надежду Ворончихину, врача Новосибирской областной клинической больницы. Во время операции она оставила в теле пациентки медицинскую дренажную трубку.
В 2017 году Наталье делали операцию по удалению камней из желчного пузыря. Через какое-то время после этого пациентке требовалось удалить дренажную трубку, вставленную во время операции. Но каким-то образом в процессе этой, казалось бы, несложной процедуры, часть трубки осталась в теле больной.
Врач Надежда Ворончихина заявила: «Понаблюдайте пару дней, и все само пройдет».
По дороге из больницы домой Белоглазовой стало плохо. Она смогла позвонить мужу, который был в это время в Барнауле, тот вызвонил друзей в Новосибирске, и они приехали за Натальей.
В результате бедную женщину привезли на скорой снова в больницу. Ей пришлось делать повторную операцию, чтобы удалить посторонний предмет.
Руководство Новосибирской областной клинической больницы признает врачебную ошибку, но каких-либо мер предпринимать не хочет.
Следственный комитет несколько раз отказывал Белоглазовой в возбуждении дела, и только после жалобы в прокуратуру дело было возбуждено, сейчас идет проверка фактов.