В Новосибирске врач оставила в теле пациентки трубку

Сегодня, 15:11

В Новосибирске местная жительница Наталья Белоглазова обратилась с жалобой, обвинив в халатности Надежду Ворончихину, врача Новосибирской областной клинической больницы. Во время операции она оставила в теле пациентки медицинскую дренажную трубку.

В 2017 году Наталье делали операцию по удалению камней из желчного пузыря. Через какое-то время после этого пациентке требовалось удалить дренажную трубку, вставленную во время операции. Но каким-то образом в процессе этой, казалось бы, несложной процедуры, часть трубки осталась в теле больной.

Врач Надежда Ворончихина заявила: «Понаблюдайте пару дней, и все само пройдет».

По дороге из больницы домой Белоглазовой стало плохо. Она смогла позвонить мужу, который был в это время в Барнауле, тот вызвонил друзей в Новосибирске, и они приехали за Натальей.

В результате бедную женщину привезли на скорой снова в больницу. Ей пришлось делать повторную операцию, чтобы удалить посторонний предмет.

Руководство Новосибирской областной клинической больницы признает врачебную ошибку, но каких-либо мер предпринимать не хочет.

Следственный комитет несколько раз отказывал Белоглазовой в возбуждении дела, и только после жалобы в прокуратуру дело было возбуждено, сейчас идет проверка фактов.