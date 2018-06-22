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В Украине подросток вскрыл труп убитого товарища из любопытства

Сегодня, 14:53

Серьезное преступление произошло в Винницкой области, когда трое парней распивали спиртное, однако начали ссориться. Конфликт перерос в драку, которая позже стала причиной убийства, но и на этом все не закончилось.

Как сообщают СМИ в Украине, подросток вскрыл труп убитого товарища из любопытства, а вместе с другим другом несчастного они избивали вместе. Преступники решили вспороть живот умершего, вытащили оттуда его органы, которые после сложили около тела. Парни признались, что им просто было интересно, как выглядят органы, а как их извлечь, убийцы видели в интернете.

По словам правоохранителей, труп погибшего был обнаружен в доме одного из преступников, где и происходили посиделки. Теперь 15-летнему подростку и его 22-летнему товарищу может грозить пожизненное заключение за убийство и издевательство над телом уже после смерти несчастного.

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