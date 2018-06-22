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Труп младенца нашли в лесопарке Москвы

Сегодня, 13:59

О мертвом ребенке сообщил прохожий, который гулял в лесопарке. Младенец лежал завернутый в ткань.

Молодой мужчина шел по лесопарку возле улицы Уральская, когда внезапно увидел в кустах что-то странное. Мужчина принял решение подойти и посмотреть на необычный сверток из ткани. Когда он его развернул, то увидел труп младенца. Тогда очевидец происшествия обратился в скорую помощь и полицию. После осмотра ребенка врачи рассказали, что он недоношенный. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причину смерти и ищёт мать ребенка. Также предстоит установить, как давно умер младенец.

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