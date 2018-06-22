VistaNews.ru


Сумма взятки для экс-заместителя Спецстроя составила 33 миллиона

Сегодня, 13:46

В Мосгорсуде бывшему заместителю генерального директора Спецстроя России Александру Мордовцу были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки.

Фигурант по делу был арестован в Москве в мае. Следствием было установлено, что мордовец, который возглавлял штаб по строительству космодрома Восточный, безосновательно отдал распоряжение профинансировать несколько компаний, которые якобы, занимались достройкой различных объектов на территории космодрома.

Экс-заместителем гендиректора Спецстроя были подписаны акты выполненных работ, которые не выполнялись. Руководство компаний «отблагодарило» обвиняемого. Сумма взятки составила 33 миллиона рублей.

Мордовцу грозит тюремное заключение сроком 15 лет.

Спецстрой был расформирован, после ряда коррупционных скандалов. Его функции передали Министерству обороны.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Прокуратура Челябинской области просит посадить на 8,5 года экс-главу УФНС Путина

Сотрудники ФСБ и МВД задержаны в Москве во время получения взятки

В Пензе вынесли приговор главврачу детской поликлиники

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем