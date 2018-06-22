Сумма взятки для экс-заместителя Спецстроя составила 33 миллиона

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В Мосгорсуде бывшему заместителю генерального директора Спецстроя России Александру Мордовцу были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки.

Фигурант по делу был арестован в Москве в мае. Следствием было установлено, что мордовец, который возглавлял штаб по строительству космодрома Восточный, безосновательно отдал распоряжение профинансировать несколько компаний, которые якобы, занимались достройкой различных объектов на территории космодрома.

Экс-заместителем гендиректора Спецстроя были подписаны акты выполненных работ, которые не выполнялись. Руководство компаний «отблагодарило» обвиняемого. Сумма взятки составила 33 миллиона рублей.

Мордовцу грозит тюремное заключение сроком 15 лет.

Спецстрой был расформирован, после ряда коррупционных скандалов. Его функции передали Министерству обороны.