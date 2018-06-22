VistaNews.ru


В Ростовской области мать избила непослушного ребенка до полусмерти

Сегодня, 13:13

Непослушного ребенка молодая мать избила до полусмерти. Этот вопиющий факт произошел в Ростовской области. Непослушного трехлетнего сына мать избивала в течение нескольких минут кулаками, после чего подняла его и бросила на пол.

Ребенка доставили в больницу с переломом плечевой кости, многочисленными кровоподтеками, ушибами и ссадинами. Была вызвана полиция, горе-мать задержали. В настоящее время устанавливаются все подробности, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Есть очевидцы, которые дают свидетельские показания.

Вполне возможно, что из-за жестокого обращения с ребенком и причинения тяжкого вреда его здоровью мать будет лишена родительских прав. В таком случае будет оформлено опекунство над малышом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Громкий плачь ребенка заставил мать избить его в Георгиевске

В Волгоградской области женщина убила 9-месячного сына

В США мать будила сына электрошокером ради похода в церковь

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем