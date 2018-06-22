В Ростовской области мать избила непослушного ребенка до полусмерти

Сегодня, 13:13

Непослушного ребенка молодая мать избила до полусмерти. Этот вопиющий факт произошел в Ростовской области. Непослушного трехлетнего сына мать избивала в течение нескольких минут кулаками, после чего подняла его и бросила на пол.

Ребенка доставили в больницу с переломом плечевой кости, многочисленными кровоподтеками, ушибами и ссадинами. Была вызвана полиция, горе-мать задержали. В настоящее время устанавливаются все подробности, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Есть очевидцы, которые дают свидетельские показания.

Вполне возможно, что из-за жестокого обращения с ребенком и причинения тяжкого вреда его здоровью мать будет лишена родительских прав. В таком случае будет оформлено опекунство над малышом.