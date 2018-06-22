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Женщина выкинула ребенка с третьего этажа в Самаре

Сегодня, 12:40

Женщина находилась под сильным алкогольным опьянением. До этого она избила 5-летнюю девочку.

Сообщается, что 69-летняя женщина из Самары явилась домой в нетрезвом виде. Ей что-то не понравилось в поведении 5-летней девочки, и она начала ее избивать. Ребенок попытался выбежать на балкон и позвать на помощь, но женщина рассердилась на нее, и скинула девочку через ограждение балкона с третьего этажа. Пострадавшая упала, получив множество тяжелых травм. Очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую помощь. На данный момент девочка находится под присмотром врачей. Полицейские задержали 69-летнюю женщину, и теперь ей грозит наказание в вид лишения свободы. Пока что возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь несовершеннолетнего».

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