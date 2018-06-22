В Петербурге из Фонтанки достали трупы голой женщины и мужчины

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На фотографиях, которые попали в сеть, видно, что сейчас на месте страшной находки проводят работы специалисты.

В Петербурге местные пользователи соцсетей рассказали, что правоохранители достали из Фонтанки трупы голой женщины и мужчины. Кроме того, очевидцами были опубликованы фотографии, сделанные на месте происшествия.

На снимках видно, как на месте происшествия работают специалисты. Уточняется, что трупы были выловлены возле ресторана "Баязет". Сейчас более точные подробности случившегося не известны.