После мистической смерти мальчика из дома выселили ещё семерых детей

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Мать ребёнка позвонила в службу спасения и заявила о его ранениях, а именно о пробитом черепе. Тётя умершего рассказала, что в многоквартирном доме постоянно происходят акты насилия по отношению к несовершеннолетним.

В доме Ланкастера власти, шериф и Департамент по делам детей и семьи Лос-Анджелеса расследуют уголовное дело. Его возбудили после странной смерти 10-летнего мальчика. Примечательно, что из дома умершего уже выселили ещё семерых детей в возрасте от 11 месяцев до 12 лет. Это нужно для безопасности малышей.

Как рассказали специалисты, власти уже бывали в этом доме минимум один раз. Тогда причина была такая же: «Надругательство над детьми».

Сейчас же пресс-секретарь шерифа рассказал, что в 00:15 в службу спасения поступил звонок. Там женщина заявила, что её сын получил много травм, которые были вызваны падением с высоты. Ребёнок скончался в больнице рано утром. Причина смерти неизвестна.

Смерть считается довольно мистической, ведь семью умершего уже навещали правоохранители.

По словам полицейских, тема смерти детей – очень серьёзна. Тётя ребёнка рассказали, что в доме уже не раз происходили случаи жестокого обращения с детьми.

Сейчас же специалистам предстоит не только выяснить, что же было на самом деле, но и разобраться в общей ситуации с проблемным домом.