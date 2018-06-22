Воронежец с фальшивыми документами сбывал в Липецке краденое золото

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Ранее мужчину лишили прав в связи с судимостью, однако житель Воронежа не впал в отчаяние, и сделал себе новые фальшивые права.

Районный суд Липецка осудил воронежца в связи с использованием фальшивого документа, а также в продаже краденого золота, которое он добывал незаконным путем. Во время того, как мужчина ехал с очередной сделки, его остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить документы. Мужчина сразу понял, что перед ним фальшивка. Тогда сотрудник дорожной инспекции был вынужден отправиться в отдел, чтобы завести уголовное дело. Во время следствия обнаружили, что воронежец сбывал в Липецке краденое золото. Учитывая все преступления, совершенные воронежцем, суд приговорил его к 1,6 годам исправительных работ, а также 10% от заработной платы каждый месяц.