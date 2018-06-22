VistaNews.ru


В Челябинске задержали банду сутенеров из притона с малолетними проститутками

Сегодня, 10:45

Они удерживали девушек угрозами и запугиванием, часто отбирали заработанные деньги. Публичные дома были открыты в Советском районе города, полиция проводит следствие.

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали банду сутенеров из четырех граждан, которые являются организаторами притона с малолетними проститутками. Возраст некоторых девушек не превышает 16-17 лет.

По словам работниц притона, сутенеры удерживали их в съемных квартирах угрозами и запугиванием, также иногда они отбирали заработанные деньги. В ходе обыска полицейские нашли у одного из сутенеров около 60 граммов гашиша. Уголовным производством займется Советский районный суд Челябинска. Согласно российскому законодательству, вовлечение малолетних граждан в проституцию грозит организаторам тюремным наказанием сроком до 6 лет.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Испании полиция ликвидировала международную банду сутенеров

Сутенеры из Украины продавали по 1 тыс. долларов девушек в секс-рабство в ОАЭ

В Москве задержана владелица мини-борделя

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем