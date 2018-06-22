В Челябинске задержали банду сутенеров из притона с малолетними проститутками

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Они удерживали девушек угрозами и запугиванием, часто отбирали заработанные деньги. Публичные дома были открыты в Советском районе города, полиция проводит следствие.

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали банду сутенеров из четырех граждан, которые являются организаторами притона с малолетними проститутками. Возраст некоторых девушек не превышает 16-17 лет.

По словам работниц притона, сутенеры удерживали их в съемных квартирах угрозами и запугиванием, также иногда они отбирали заработанные деньги. В ходе обыска полицейские нашли у одного из сутенеров около 60 граммов гашиша. Уголовным производством займется Советский районный суд Челябинска. Согласно российскому законодательству, вовлечение малолетних граждан в проституцию грозит организаторам тюремным наказанием сроком до 6 лет.