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"Первая смерть": На Крымском мосту погиб строитель

Сегодня, 18:39

Как стало известно, виновником в ужасной смерти стал коллега погибшего, крановщик.

Событие, получившее огласку, произошло 27 мая во время строительства Крымского железнодорожного моста. Строитель погиб на месте, получив травмы от нижнего контргруза, который придавил мужчину к перилам моста. Вследствие полученных травм и случилась первая смерть на Крымском мосту. Мужчину, который управлял злосчастным краном, хотят привлечь к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.

Мужчина, как выяснилось позднее, просто не заметил рабочего, и из-за этого причинил ему тяжкие повреждения.

Южное следственное управление отметило, что мужчине могут назначить исправительные работы сроком в три года, а в худшем случае лишить свободы на тот же срок.

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