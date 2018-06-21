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Блейк Лейбел совершил убийство девушки в мае 2016 года. Приговор ему объявят позднее.

Яна Касьян переехала в США четыре года назад. Там она стала девушкой режиссера Блейка Лейбела. Мать Яны обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Сотрудники полиции вскоре нашли изуродованное тело украинки в квартире Блейка, которая, к тому же, была забаррикадирована. Отмечается, что Касьян умирала долго и мучительно, так как еще при жизни ей были нанесены тяжелые травмы, а также с девушки был снят скальп.

Голливудский режиссер признан виновным в жестоком убийстве украинки. В суде отметили, что увечья, которые нанес преступник, очень жестокие и сравнимы с варварством. Отмечается также, что убийство украинки похоже на сцену из комикса «Синдром», который проиллюстрировал Лейбел. Приговор ему объявят в скором времени.