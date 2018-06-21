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Песня группы «Би-2» стала пророческой для полковника Захарченко

Сегодня, 17:17

Дмитрий Захарченко проходит в судебном деле как обвиняемый в коррупционных преступлениях.

Следственный комитет сообщил, что Дмитрий Захарченко был задержан в 2016. Его обвиняют в получении взятки в размере 7 млн рублей. Он занимал пост ВИО начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ. В сети полковника прозвали «Мистером Взяткой-2016». Как сообщают источники, последний жалуется на ссору со своими адвокатами. Захарченко утверждает, что правозащитники не навещают его уже 2 года, а за все время ему удалось их лицезреть всего пару раз. В Telegram-каналах пользователи пошутили, что песня группы «Би-2» стала пророческой для Захарченко. В известном хите исполнителей звучит фраза: «Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет». Юзеры отмечают, что эти строки удачно характеризуют состояние заключенного.

Напомним, отец скандального полковника также замешан в финансовых махинациях. Его обвиняют в растрате 4,7 млн рублей.

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