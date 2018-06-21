Во Львове могила Героя СССР была опорочена вандалами

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Могила расположена на Холме Славы. Личность вандалов на данный момент не установлена.

СМИ сообщают, что ночью во Львове могила Героя СССР Николая Кузнецова была опорочена вандалами. Мемориал обрисовали желтой краской: изобразили герб Украины, а также оставили надписи «враг УПА*» (запрещена в РФ) и «палач».

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по установлению личностей злоумышленников. Также определяется правовая классификация преступления. Отметим, ранее мемориал Кузнецова уже переживал подобный вандализм в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Мичуринске вандалы разрушили спортивную площадку для стритбола. Злоумышленники буквально повыдергивали железные конструкции из асфальта. Местные жители подали заявление полицию, чтобы дело начали расследовать.