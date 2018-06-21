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Финские СМИ сообщают о нескольких попытках болельщиков футбольного чемпионата проникнуть на территорию Финляндии по паспорту болельщика.

Иностранные болельщики ЧМ-2018 пытаются незаконно попасть в Финляндию. Так, на КПП Ваалимаа трое марокканцев пытались попасть в Финляндию, имея при себе только Fan ID. Позднее был задержан гражданин Нигерии. В аэропорту Хельсинки также прибывший из России гражданин неназванной страны попросил политического убежища в Финляндии.

Задержанные признают свою вину и говорят, что приобретали билеты на матчи Чемпионата мира по футболу и оформляли паспорт болельщика только с целью незаконно попасть через Россию в Евросоюз. Паспорт болельщика, или Fan ID, дает право приезжать в Россию и посещать матчи ЧМ, не оформляя визы. Выезжать в другие страны этот паспорт не позволяет.

Ранее российские пограничники задержали двух иранцев, которые лесами пытались из Ленинградской области проникнуть в Финляндию.