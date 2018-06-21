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Магнитогорец ударил ножом отдыхающего на пляже

Сегодня, 14:09

На «Северном пляже» в Магнитогорске произошел резонансный случай. 20 июня злоумышленник напал на отдыхающего молодого человека.

Как сообщают правоохранительные органы, магнитогорец был вооружен кухонным ножом. В полиции говорят, что дебошир пытался напасть на людей, отдыхающих на пляже. Его попытался усмирить парень. Но преступник ударил ножом отдыхающего в спину. Свидетели сразу же вызвали полицию. Группа быстрого реагирования прибыла на место и обезоружила магнитогорца. Его задержали и передали в полицию. Пострадавший находится в больнице под наблюдением специалистов. По некоторым источникам, пострадавший и нападавший были знакомы. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. На фоне выпитого алкоголя между знакомыми произошел конфликт.

Как стало известно, потерпевший не хочет писать заявление на друга, и похоже, простил ему обиду. Теперь полиция Магнитогорска ждет вывода врачей. В случае доказанного нанесения тяжкого вреда здоровью, злоумышленнику грозит криминальная ответственность. Как сообщили в полиции, оба парня в прошлом уже имели судимости.

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